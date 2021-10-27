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Курс доллара упал после трехдневного роста

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Украина, Среда 27 октября 2021 16:06
Курс доллара упал после трехдневного роста Фото: курс доллара упал на 4 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 28 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,37 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 28 октября установлен на таком уровне: 26,3712 гривен за 1 доллар (-0,0478 грн). При этом курс доллара на 27 октября составляет 26,419 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал после трехдневного роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал после трехдневного роста.

Курс доллара упал после трехдневного роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 27 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 6 копеек до 26,38 гривен за доллар, курс в покупке до 26,36 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 8 копеек до 30,62 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается незначительное снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,2/26,4 грн.

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