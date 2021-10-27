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Курс долара впав після триденного зростання

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Україна, Середа 27 жовтня 2021 16:06
Курс долара впав після триденного зростання Фото: курс долара впав на 4 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 28 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,37 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 жовтня встановлено на такому рівні: 26,3712 гривень за 1 долар (-0,0478 грн). При цьому курс долара на 27 жовтня становить 26,419 гривень за 1 долар.

Курс долара впав після триденного зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав після триденного зростання.

Курс долара впав після триденного зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 27 жовтня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 6 копійок до 26,38 гривень за долар, курс в покупці до 26,36 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 8 копійок до 30,62 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,2/26,4 грн.

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