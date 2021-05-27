Курс долара впав після різкого зростання

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,52 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлено на такому рівні: 27,526 гривень за 1 долар (-0,0201 грн). При цьому курс долара на 27 травня становить 27,5461 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 27 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 27,56 гривень за долар, курс в покупці до 27,54 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 33,61 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,35 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,5 грн.