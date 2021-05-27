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Курс долара впав після різкого зростання

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Україна, Четвер 27 травня 2021 16:22
Курс долара впав після різкого зростання Фото: курс долара знаходиться вище 27,50 гривень (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 28 травня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,52 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 28 травня встановлено на такому рівні: 27,526 гривень за 1 долар (-0,0201 грн). При цьому курс долара на 27 травня становить 27,5461 гривень за 1 долар.

Курс долара впав після різкого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара падає після зростання протягом двох днів поспіль.

Курс долара впав після різкого зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 27 травня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 0,5 копійок до 27,56 гривень за долар, курс в покупці до 27,54 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 9 копійок до 33,61 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується незначне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,35 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,3/27,5 грн.

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