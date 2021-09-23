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Курс доллара упал после падения в течение пяти дней подряд

Новина українською →
Украина, Четверг 23 сентября 2021 07:45
Курс доллара упал после падения в течение пяти дней подряд Фото: курс доллара упал на 3 копейки (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Официальный курс гривны к доллару на 23 сентября установлен на уровне 26,67 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара упал после роста в течение пяти дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6714 гривен за 1 доллар (-0,0367 грн). При этом курс доллара на 22 сентября составляет 26,7081 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал после падения в течение пяти дней подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Курс доллара упал после падения в течение пяти дней подряд

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 2 копейки до 26,74 гривен за доллар, курс в покупке до 26,72 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 1 копейку до 31,35 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается стабилизация курса доллара к гривне вблизи текущих значений. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,6/26,8 грн.

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