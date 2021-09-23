Курс доллара упал после падения в течение пяти дней подряд

Официальный курс гривны к доллару на 23 сентября установлен на уровне 26,67 гривен за доллар. Таким образом, официальный курс доллара упал после роста в течение пяти дней подряд.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 сентября 2021 года установил курс на таком уровне: 26,6714 гривен за 1 доллар (-0,0367 грн). При этом курс доллара на 22 сентября составляет 26,7081 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Курс на 3 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Скриншот (bank.gov.ua)