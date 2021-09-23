Офіційний курс гривні до долара на 23 вересня встановлений на рівні 26,67 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара впав після зростання протягом п'яти днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6714 гривень за 1 долар (-0,0367 грн). При цьому курс долара на 22 вересня становить 26,7081 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Скріншот (bank.gov.ua)