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Курс долара впав після зростання протягом п'яти днів поспіль

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Україна, Четвер 23 вересня 2021 07:45
Курс долара впав після зростання протягом п'яти днів поспіль Фото: курс долара впав на 3 копійки (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Офіційний курс гривні до долара на 23 вересня встановлений на рівні 26,67 гривень за долар. Таким чином, офіційний курс долара впав після зростання протягом п'яти днів поспіль.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Національний банк України (НБУ) на 23 вересня 2021 року встановив курс на такому рівні: 26,6714 гривень за 1 долар (-0,0367 грн). При цьому курс долара на 22 вересня становить 26,7081 гривень за 1 долар.

Курс долара впав після зростання протягом п'яти днів поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Курс на 3 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Курс долара впав після зростання протягом п'яти днів поспіль

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 22 вересня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії виріс на 2 копійки до 26,74 гривень за долар, курс в покупці до 26,72 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 1 копійку до 31,35 гривень за євро.

Прогноз

Протягом найближчого тижня очікується стабілізація курсу долара до гривні поблизу поточних значень. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,6/26,8 грн.

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