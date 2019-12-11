Падение курса доллара продолжается: достигнут новый минимум

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар опустился до уровня 23,60 гривен

В обменных пунктах Украины сегодня, 11 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 13 копеек до 23,67 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 26,28 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,47 (23,60 - 10 декабря), продажи - 23,67 (23,80 - 10 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 25,89 (26,00 - 10 декабря), продажи - 26,28 (26,35 - 10 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,44 (3,47 - 10 декабря), продажи 3,76 (3,77 - 10 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,40-23,70 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 11 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 3 копейки до 23,61 гривен за доллар, курс в покупке до 23,59 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,16 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 11 декабря справочный курс на уровне 23,61 грн/доллар, понизив его по сравнению с 10 декабря (23,70). Справочный курс упал до нового минимума с начала 2019 года. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Как сообщало РБК-Украина, Национальный банк Украины (НБУ) не собирается сдерживать укрепление курса гривны к доллару, которое наблюдается в 2019 году, поскольку это приведет к потере доверия как к НБУ, так и к национальной валюте.

Отметим, аналитики прогнозируют в течение недели снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, можно ожидать достижения отметки в 23 гривны за доллар к концу месяца.