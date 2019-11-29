Курс доллара упал до нового минимума с начала года

В обменных пунктах Украины сегодня, 29 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,06 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 26,52 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,88 (23,93 - 28 ноября), продажи - 24,16 (24,12 - 28 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,19 (26,24 - 28 ноября), продажи - 26,52 (26,59 - 28 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,51 (3,49 - 28 ноября), продажи 3,80 (3,81 - 28 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,85-24,00 грн/доллар, понизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 29 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,99 гривен за доллар, курс в покупке до 23,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,17 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 29 ноября справочный курс на уровне 23,97 грн/доллар, понизив его по сравнению с 28 ноября (24,03). Справочный курс опустился до нового минимума в этом году. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

По данным НБУ, укрепление гривны к доллару является следствием избыточного предложения валюты на рынке. В НБУ отмечают, что курс гривны формируется не административно, а под влиянием фундаментальных экономических факторов.

В то же время аналитики украинских банков считают, что курс гривны в конце года может немного ослабнуть, как это обычно происходило. В этот период на валютный рынок попадает много гривны, в частности, в виде социальных выплат, расчетов после завершения контрактов.