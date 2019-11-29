Курс долара впав до нового мінімуму з початку року

В обмінних пунктах України сьогодні, 29 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,06 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 26,52 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,88 (23,93 - 28 листопада), продажу - 24,16 (24,12 - 28 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,19 (26,24 - 28 листопада), продажу - 26,52 (26,59 - 28 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,51 (3,49 - 28 листопада), продажу 3,80 (3,81 - 28 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 23,85-24,00 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 29 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,99 гривень за долар, курс купівлі до 23,97 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 26,17 гривень за євро.

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 29 листопада довідковий курс на рівні 23,97 грн/долар, знизивши його порівняно з 28 листопада (24,03). Довідковий курс опустився до нового мінімуму в цьому році. Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

За даними НБУ, зміцнення гривні до долара є наслідком надмірної пропозиції валюти на ринку. У НБУ відзначають, що курс гривні формується не адміністративно, а під впливом фундаментальних економічних факторів.

У той же час аналітики українських банків вважають, що курс гривні в кінці року може трохи ослабнути, як це зазвичай відбувалося. В цей період на валютний ринок потрапляє багато гривні, зокрема, у вигляді соціальних виплат, розрахунків після завершення контрактів.