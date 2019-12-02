Курс доллара упал до нового минимума за четыре года

Национальный банк Украины (НБУ) на 2 декабря 2019 года установил официальный курс на уровне 23,97 гривен за доллар, что на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 2 декабря установлен на таком уровне: 2397,2276 гривен за 100 долларов (-6,3299 гривен).

При этом курс доллара на 29 ноября составляет 2403,5575 гривен за 100 долларов.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, курс доллара упал до минимального значения в этом году. Предыдущий минимум был обновлен 27 ноября - 2398,2702 гривен за 100 долларов. Ниже курс доллара был только почти четыре года назад (15 января 2016 года) - 2395,0773 гривен за 100 долларов.

bank.gov.ua

Напомним, 29 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,99 гривен за доллар, курс в покупке до 23,97 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 26,17 гривен за евро.

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 29 ноября справочный курс на уровне 23,97 грн/доллар, понизив его по сравнению с 28 ноября (24,03). Справочный курс опустился до нового минимума в этом году.

В то же время в обменных пунктах Украины 29 ноября курс доллара по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 6 копеек до 24,06 гривен за доллар, курс евро снизился на 7 копеек до 26,52 гривен за евро.

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,88 (23,93 - 28 ноября), продажи - 24,16 (24,12 - 28 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,19 (26,24 - 28 ноября), продажи - 26,52 (26,59 - 28 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,51 (3,49 - 28 ноября), продажи 3,80 (3,81 - 28 ноября) грн за 10 рублей.