Курс долара впав до нового мінімуму за чотири роки

Національний банк України (НБУ) на 2 грудня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 23,97 гривень за долар, що на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 2 грудня встановлено на такому рівні: 2397,2276 гривень за 100 доларів (-6,3299 гривень).

При цьому курс долара на 29 листопада становить 2403,5575 гривень за 100 доларів.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, курс долара впав до мінімального значення в цьому році. Попередній мінімум був оновлений 27 листопада - 2398,2702 гривень за 100 доларів. Нижче курс долара був тільки майже чотири роки тому (15 січня 2016 року) - 2395,0773 гривень за 100 доларів.

bank.gov.ua

Нагадаємо, 29 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 1 копійку до 23,99 гривень за долар, курс купівлі до 23,97 гривень за долар. Курс євро в продажу не змінився - 26,17 гривень за євро.

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 29 листопада довідковий курс на рівні 23,97 грн/долар, знизивши його порівняно з 28 листопада (24,03). Довідковий курс опустився до нового мінімуму в цьому році.

У той же час в обмінних пунктах України 29 листопада курс долара порівняно з попереднім робочим днем знизився на 6 копійок до 24,06 гривень за долар, курс євро знизився на 7 копійок до 26,52 гривень за євро.

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 23,88 (23,93 - 28 листопада), продажу - 24,16 (24,12 - 28 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,19 (26,24 - 28 листопада), продажу - 26,52 (26,59 - 28 листопада) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становить 3,51 (3,49 - 28 листопада), продажу 3,80 (3,81 - 28 листопада) грн за 10 рублів.