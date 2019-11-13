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Курс доллара ускорил падение на межбанке

Новости » Финансы     13.11.2019 - 10:45
Курс доллара ускорил падение на межбанке
Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел на 8 копеек

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 13 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 8 копеек до 24,36 гривен за доллар, курс в покупке до 24,33 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 13 копеек до 26,79 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,3300 - 24,3600 грн/доллар, евро 26,7630 - 26,7935 грн/евро, российский рубль 0,3786 - 0,3795 грн/рубль.

Валюта

Bid

Offer

USD/UAH

24,3300

24,3600

EUR/UAH

26,7630

26,7935

RUB/UAH

0,3786

0,3795

Курс доллара ускорил падение на межбанке

Напомним, 12 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке торги по доллару закрылись в диапазоне 24,4100 - 24,4400 грн/доллар, евро 26,8931 - 26,9206 грн/евро, российский рубль 0,3809 - 0,3817 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,46 гривен за доллар, что на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 13 ноября установлен на таком уровне: 2446,1896 гривен за 100 долларов (-4,9122 гривен).

Ка сообщало РБК-Украина, Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 13 ноября 2019 года привлекло в государственный бюджет 10,897 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 5 ноября объем был 3,139 млрд грн. Приток средств нерезидентов в ОВГЗ является главной причиной укрепления гривны.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) в течение неделе 4-12 ноября купил на межбанковском валютном рынке валюты на 372,00 млн долларов, что на 215,10 млн долларов больше, чем неделей ранее (156,90 млн долларов).

Курс доллара снизился на межбанке НБУ снизил официальный курс доллара
Темы: Курс доллара
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