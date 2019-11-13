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Курс долара впав нижче рівня 24,50 гривень

Новини » Фінанси     13.11.2019 - 12:25
Курс долара впав нижче рівня 24,50 гривень
Фото: Обмін валют (Віталій Носач, РБК-Україна)

Долар подешевшав до 24,30 гривень

В обмінних пунктах України сьогодні, 13 листопада 2019 року, в 12:00 курс долара у продажу в порівнянні з попереднім робочим днем знизився на 8 копійок до 24,50 гривень за долар, курс євро знизився на 13 копійок до 27,03 гривень за євро. Про це свідчать дані моніторингу РБК-Україна.

Готівковий ринок

На готівковому ринку середній курс покупки долара складає 24,29 (24,39 - 12 листопада), продажу - 24,50 (24,58 - 12 листопада) грн за долар. Середній курс купівлі євро становить 26,63 (26,78 - 12 листопада), продажу - 27,03 (27,16 - 12 листопада) грн за євро. Середній курс покупки рубля складає 3,50 (3,53 - 12 листопада), продажу 3,85 (3,87 - 12 листопада) грн за 10 рублів.

Курси в банках

Найбільші банки встановили курс долара в межах 25,40-24,80 грн/долар, знизивши його у порівнянні з попереднім днем.

Міжбанк

Нагадаємо, 13 листопада міжбанківський валютний ринок відкрився зниженням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу знизився на 8 копійок до 24,36 гривень за долар, курс купівлі до 24,33 гривень за долар. Курс євро на продажу знизився на 13 копійок до 26,79 гривень за євро.

Курс долара впав нижче рівня 24,50 гривень

Курс НБУ

З урахуванням торгів на міжбанку Національний банк встановив на 13 листопада довідковий курс на рівні 24,31 грн/долар, підвищивши його в порівнянні з 12 листопада (24,46). Таким чином, офіційний курс НБУ на наступний день буде встановлено приблизно на цьому рівні.

Ка повідомляло РБК-Україна, Міністерство фінансів України за результатами проведення розміщень облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) 13 листопада 2019 року залучило до державного бюджету 10897 млн грн, в той час як на попередньому аукціоні 5 листопада обсяг був 3,139 млрд грн. Приплив коштів нерезидентів в ОВДП є головною причиною зміцнення гривні.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) протягом тижня 4-12 листопада купив на міжбанківському валютному ринку валюти на 372,00 млн доларів, що на 215,10 млн доларів більше, ніж тижнем раніше (156,90 млн доларів).

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Теми: Курс долара
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