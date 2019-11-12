Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе в три раза

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Ставки по гривневым облигациям упали до 13-14%

Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 ноября 2019 года привлекло в государственный бюджет 10,897 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 5 ноября объем был 3,139 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.

В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:

с погашением 06.05.2020 на сумму 263,995 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 14,10% годовых.

с погашением 30.09.2020 на сумму 523,866 млн грн, средневзвешенный уровень доходности составил 13,74% годовых.

с погашением 12.10.2022 на сумму 2,636 млрд грн, средневзвешенный уровень доходности составил 13,07% годовых.

Кроме того, Минфин продал долларовые облигации с погашением 16.12.2021 на сумму 304,881 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 4,02% годовых.

Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.

Напомним, за минувшую неделю (4-8 ноября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,1 млрд грн до 101,9 млрд грн.