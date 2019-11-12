Минфин увеличил продажу гособлигаций на аукционе в три раза

Ставки по гривневым облигациям упали до 13-14%
Министерство финансов Украины по результатам проведения размещений облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) 12 ноября 2019 года привлекло в государственный бюджет 10,897 млрд грн, в то время как на предыдущем аукционе 5 ноября объем был 3,139 млрд грн. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Минфина.
В частности, Минфин продал гривневые ОВГЗ:
Кроме того, Минфин продал долларовые облигации с погашением 16.12.2021 на сумму 304,881 млн долларов, средневзвешенный уровень доходности составил 4,02% годовых.
Напомним, Национальный банк Украины принял решение снизить учетную ставку с 16,5% до 15,5% годовых с 25 октября 2019 года.
Напомним, за минувшую неделю (4-8 ноября) нерезиденты увеличили свой портфель облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) на 2,1 млрд грн до 101,9 млрд грн.