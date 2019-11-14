Курс доллара упал ниже уровня 24,30 гривен

Фото: Обмен валют (Виталий Носач, РБК-Украина)

Доллар подешевел еще на 10 копеек

В обменных пунктах Украины сегодня, 14 ноября 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем снизился на 10 копеек до 24,40 гривен за доллар, курс евро снизился на 13 копеек до 26,90 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 24,19 (24,29 - 13 ноября), продажи - 24,40 (24,50 - 13 ноября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,52 (26,63 - 13 ноября), продажи - 26,90 (27,03 - 13 ноября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,47 (3,50 - 13 ноября), продажи 3,86 (3,85 - 13 ноября) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 25,30-24,75 грн/доллар, снизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 14 ноября межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 24,28 гривен за доллар, курс в покупке до 24,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 26,73 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 14 ноября справочный курс на уровне 24,25 грн/доллар, повысив его по сравнению с 13 ноября (24,31). Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Напомним, 14 ноября Верховная рада рассматривает проект госбюджета на 2020 год, в котором заложен среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 27 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, приезд миссии Международного валютного фонда в Киев ожидается 9 ноября. Миссия продолжит обсуждение с властями Украины параметры новой программы.