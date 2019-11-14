Курс доллара продолжил снижение на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар подешевел еще на 4 копейки

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 14 ноября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 4 копейки до 24,28 гривен за доллар, курс в покупке до 24,25 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 26,73 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 24,2500 - 24,2800 грн/доллар, евро 26,7016 - 26,7322 грн/евро, российский рубль 0,3773 - 0,3781 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 24,2500 24,2800 EUR/UAH 26,7016 26,7322 RUB/UAH 0,3773 0,3781

Напомним, 13 ноября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 24,3000 - 24,3200 грн/доллар, евро 26,7567 - 26,7763 грн/евро, российский рубль 0,3770 - 0,3775 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 14 ноября 2019 года установил официальный курс на уровне 24,31 гривен за доллар, что на 15 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 14 ноября установлен на таком уровне: 2431,5588 гривен за 100 долларов (-14,6308 гривен).

Напомним, 14 ноября Верховная рада рассматривает проект госбюджета на 2020 год, в котором заложен среднегодовой курс гривны к доллару на уровне 27 грн/доллар.

Как сообщало РБК-Украина, приезд миссии Международного валютного фонда в Киев ожидается 9 ноября. Миссия продолжит обсуждение с властями Украины параметры новой программы.