Курс доллара упал ниже 28 гривен

Национальный банк Украины (НБУ) на 8 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 27,99 гривен за доллар. Курс снизился на 15 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 8 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 27,9998 гривен за 1 доллар (-0,1470 грн). При этом курс доллара на 7 февраля составляет: 28,1468 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара к гривне снижается третий день подряд. Скриншот (bank.gov.ua)