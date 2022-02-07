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Курс долара впав нижче 28 гривень

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Україна, Понеділок 07 лютого 2022 15:38
Курс долара впав нижче 28 гривень Фото: курс долара знизився на 15 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 8 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 27,99 гривень за долар. Курс знизився на 15 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 8 лютого 2022 року встановлено на такому рівні: 27,9998 гривень за 1 долар (-0,1470 грн). При цьому курс долара на 7 лютого становить: 28,1468 гривень за 1 долар.

Курс долара впав нижче 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні знижується третій день поспіль.

Курс долара впав нижче 28 гривень

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 7 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 3 копійки до 28,10 гривень за долар, курс в покупці до 28,08 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу знизився на 1 копійку до 32,12 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,6 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,5/27,7 грн.

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