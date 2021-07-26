Курс доллара упал ниже 27 гривен впервые за месяц

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 26,98 гривен за доллар. Курс снизился на 6 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 27 июля установлен на таком уровне: 26,9805 гривен за 1 доллар (-0,0675 грн). При этом курс доллара на 26 июля составляет: 27,048 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за месяц. Ниже курс был только 16 июня - 26,92 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)