Курс доллара на межбанке упал до 27 гривен

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 26 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 5 копеек до 27,01 гривен за доллар, курс в покупке до 26,99 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 31,79 гривен за евро.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные компании "Укрдилинг".

Сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне: 26,9900 - 27,0100 грн/доллар, евро 31,7753 - 32,7988 грн/евро, российский рубль 0,3644 - 0,3648 грн/рубль.

Курс НБУ

НБУ резко снизил курс доллара. Официальный курс гривны к доллару на 26 июля установлен на таком уровне: 27,048 гривен за 1 доллар (-0,1435 грн). При этом курс доллара на 23 июля составляет 27,1915 гривен за 1 доллар.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.