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Курс доллара снова упал после небольшого роста

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 августа 2021 года установил официальный курс на уровне 26,76 гривен за доллар. Курс на 4 копейки ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 13 августа установлен на таком уровне: 26,7686 гривен за 1 доллар (-0,0356 грн). При этом курс доллара на 12 августа составляет 26,8042 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился после небольшого роста накануне.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 августа 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 26,78 гривен за доллар, курс в покупке до 26,76 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 31,42 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в августе продолжится снижение доллара и евро к гривне, так как сохранится большинство нынешних факторов. К концу месяца доллар может торговаться в диапазоне 26,3-26,9 грн, евро - в диапазоне 31,2-31,9 грн.

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