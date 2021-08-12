Курс долара знову впав після невеликого зростання

Національний банк України (НБУ) на 13 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,76 гривень за долар. Курс на 4 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 13 серпня встановлено на такому рівні: 26,7686 гривень за 1 долар (-0,0356 грн). При цьому курс долара на 12 серпня становить 26,8042 гривень за 1 долар.

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 12 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 26,78 гривень за долар, курс в покупці до 26,76 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 2 копійки до 31,42 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.