Національний банк України (НБУ) на 24 вересня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,52 гривень за долар. Курс на 15 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 24 вересня встановлено на такому рівні: 26,5272 гривень за 1 долар (-0,1442 грн). При цьому курс долара на 23 вересня становить 26,6714 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму з травня минулого року. Нижче курс був тільки 20 травня 2020 року - 26,5159 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)