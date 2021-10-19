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Курс долара впав до мінімуму з березня минулого року

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Україна, Вівторок 19 жовтня 2021 16:52
Курс долара впав до мінімуму з березня минулого року Фото: курс долара впав на 6 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 20 жовтня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,27 гривень за долар. Курс на 6 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 20 жовтня встановлено на такому рівні: 26,272 гривень за 1 долар (-0,0636 грн). При цьому курс долара на 19 жовтня становить 26,3356 гривень за 1 долар.

Курс долара впав до мінімуму з березня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму більш ніж за 1,5 року. Нижче курс був тільки 16 березня 2020 року - 26,089 гривень за долар.

Курс долара впав до мінімуму з березня минулого року

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 19 жовтня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,29 гривень за долар, курс в покупці до 26,27 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 10 копійок до 30,64 гривень за євро.

Прогноз

У жовтні очікується продовження зміцнення гривні до обох основних світових валют. До кінця місяця долар може торгуватися в діапазоні 26,0 - 26,6 грн, євро - в діапазоні 30,0-30,6 грн.

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