Курс доллара упал до минимума с июня 2020 года

Национальный банк Украины (НБУ) на 15 сентября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,63 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Таким образом, официальный курс доллара упал до минимума более чем за год. Ниже курс был только 24 июня 2020 года - 26,6078 гривен за доллар.

Официальный курс гривны к доллару на 15 сентября установлен на таком уровне: 26,6362 гривен за 1 доллар (-0,0558 грн). При этом курс доллара на 14 сентября составляет 26,692 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 сентября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 2 копейки до 26,66 гривен за доллар, курс в покупке до 26,64 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 3 копейки до 31,50 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,6 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,4/26,6 грн.