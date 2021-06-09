Курс доллара упал до минимума с июля 2020 года

Официальный курс гривны к доллару на 9 июня установлен на уровне 27,17 гривен за доллар. Ниже курс был только 16 июля 2020 года - 27,11 гривен за доллар.

Национальный банк Украины (НБУ) на 9 июня 2021 года установил курс на таком уровне: 27,1764 гривен за 1 доллар (-0,0159 грн). При этом курс доллара на 8 июня составляет 27,1923 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 8 июня 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 27,20 гривен за доллар, курс в покупке до 27,18 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 7 копеек до 33,09 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,0 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 26,9/27,1 грн.