UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Курс доллара упал до минимума с августа прошлого года

Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 18 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,55 гривен за доллар. Курс на 6 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 18 мая установлен на таком уровне: 27,555 гривен за 1 доллар (-0,0592 грн). При этом курс доллара на 17 мая составляет 27,6142 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума за 8,5 месяцев. Ниже курс был только 31 августа 2020 года - 27,4759 гривен за доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 17 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии вырос на 3 копейки до 27,58 гривен за доллар, курс в покупке до 27,56 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 5 копеек до 32,49 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,4 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,4/27,6 грн.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины курс НБУКурс гривныКурс доллара