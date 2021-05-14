Курс доллара упал до минимума за 8 месяцев

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 мая 2021 года установил официальный курс на уровне 27,61 гривен за доллар. Курс на 1 копейку ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Таким образом, официальный курс доллара снизился до минимума за 8 месяцев. Ниже курс был только 2 сентября 2020 года - 27,6049 гривен за доллар.

Официальный курс гривны к доллару на 17 мая установлен на таком уровне: 27,6142 гривен за 1 доллар (-0,0131 грн). При этом курс доллара на 14 мая составляет 27,6273 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 14 мая 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,62 гривен за доллар, курс в покупке до 27,60 гривен за доллар. Курс евро в продаже не изменился - 32,43 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в мае продолжится тенденция умеренного снижение курса доллара к гривне. Она будет наблюдаться с одновременным удорожанием евро за счет того, что европейская валюта может продолжить расти на мировом рынке.