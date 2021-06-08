Курс долара впав до мінімуму за 11 місяців

Національний банк України (НБУ) на 9 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора .

Офіційний курс гривні до долара на 9 червня встановлено на такому рівні: 27,1764 гривень за 1 долар (-0,0159 грн). При цьому курс долара на 8 червня становить 27,1923 гривень за 1 долар.

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму майже за 11 місяців. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 27,119 гривень за долар.

Скріншот (bank.gov.ua)