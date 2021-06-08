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Курс долара впав до мінімуму за 11 місяців

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Україна, Вівторок 08 червня 2021 16:20
Курс долара впав до мінімуму за 11 місяців Фото: курс долара знизився до мінімуму з липня 2020 року (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 9 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривень за долар. Курс на 2 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це свідчать дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 червня встановлено на такому рівні: 27,1764 гривень за 1 долар (-0,0159 грн). При цьому курс долара на 8 червня становить 27,1923 гривень за 1 долар.

Курс долара впав до мінімуму за 11 місяців

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав до мінімуму майже за 11 місяців. Нижче курс був тільки 16 липня 2020 року - 27,119 гривень за долар.

Курс долара впав до мінімуму за 11 місяців

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10:00 8 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 27,20 гривень за долар, курс в покупці до 27,18 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 7 копійок до 33,09 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня очікується зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 26,9/27,1 грн.

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