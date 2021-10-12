Курс доллара снова упал после двухдневного роста

Национальный банк Украины (НБУ) на 13 октября 2021 года установил официальный курс на уровне 26,34 гривен за доллар. Курс снизился на 2 копейки по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 13 октября установлен на таком уровне: 26,349 гривен за 1 доллар (-0,0110 грн). При этом курс доллара на 12 октября составляет: 26,36 гривен за 1 доллар.

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 12 октября 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии не изменился - 26,36 гривен за доллар, курс в покупке - 26,34 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,49 гривен за евро.

Прогноз

В течение ближайшей недели ожидается снижение курса доллара к гривне. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 26,1 грн, а наличный доллар в банках около 26,0/26,2 грн.