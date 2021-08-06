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Курс долара знову впав після дводенного зростання

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у, П'ятниця 06 серпня 2021 16:00
Курс долара знову впав після дводенного зростання Фото: курс долара впав на 10 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 9 серпня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 26,83 гривень за долар. Курс знизився на 10 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 9 серпня встановлено на такому рівні: 26,8346 гривень за 1 долар (-0,1049 грн). При цьому курс долара на 6 серпня становить: 26,9395 гривень за 1 долар.

Курс долара знову впав після дводенного зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав після дводенного зростання.

Курс долара знову впав після дводенного зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 6 серпня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 26,90 гривень за долар, курс в покупці до 26,88 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 6 копійок до 31,81 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, у серпні продовжиться зниження долара і євро до гривні, оскільки збережеться більшість нинішніх факторів. До кінця місяця Долар може торгуватися в діапазоні 26,3 - 26,9 грн, євро - в діапазоні 31,2-31,9 грн.

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