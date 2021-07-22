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Курс доллара упал после двухдневного роста

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Украина, Четверг 22 июля 2021 16:57
Курс доллара упал после двухдневного роста Фото: курс доллара упал на 5 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 23 июля 2021 года установил официальный курс на уровне 27,19 гривен за доллар. Курс на 5 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 23 июля установлен на таком уровне: 27,1915 гривен за 1 доллар (-0,049 грн). При этом курс доллара на 22 июля составляет 27,2405 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал после двухдневного роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара упал после двухдневного роста.

Курс доллара упал после двухдневного роста

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Межбанк открылся снижением курса доллара. Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 22 июля 2021 года в продаже по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 1 копейку до 27,24 гривен за доллар, курс в покупке до 27,22 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 2 копейки до 32,13 гривен за евро.

Прогноз

По прогнозу аналитиков, в течение ближайшей недели заметного изменения курса доллара к гривне не ожидается. Доллар на межбанке может торговаться через неделю около 27,2 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 27,1/27,3 грн.

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