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Курс долара впав після дводенного зростання

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Україна, Четвер 22 липня 2021 16:57
Курс долара впав після дводенного зростання Фото: курс долара впав на 5 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 23 липня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,19 гривень за долар. Курс на 5 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 23 липня встановлено на такому рівні: 27,1915 гривень за 1 долар (-0,049 грн). При цьому курс долара на 22 липня становить 27,2405 гривень за 1 долар.

Курс долара впав після дводенного зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара впав після дводенного зростання.

Курс долара впав після дводенного зростання

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10:00 22 липня 2021 року в продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 1 копійку до 27,24 гривень за долар, курс в покупці до 27,22 гривень за долар. Курс ЄВРО у продажу виріс на 2 копійки до 32,13 гривень за євро.

Прогноз

За прогнозом аналітиків, протягом найближчого тижня помітної зміни курсу долара до гривні не очікується. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 27,2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 27,1/27,3 грн.

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