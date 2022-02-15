Курс доллара упал почти на 30 копеек

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,24 гривен за доллар. Курс упал на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,2424 гривен за 1 доллар (-0,2931 грн). При этом курс доллара на 15 февраля составляет: 28,5355 гривен за 1 доллар. Скриншот (bank.gov.ua) Таким образом, официальный курс доллара к гривне упал после роста на 50 копеек накануне. Скриншот (bank.gov.ua)