Курс доллара упал почти на 30 копеек
Национальный банк Украины (НБУ) на 16 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,24 гривен за доллар. Курс упал на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.
Официальный курс гривны к доллару на 16 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,2424 гривен за 1 доллар (-0,2931 грн). При этом курс доллара на 15 февраля составляет: 28,5355 гривен за 1 доллар.
Скриншот (bank.gov.ua)
Таким образом, официальный курс доллара к гривне упал после роста на 50 копеек накануне.
Скриншот (bank.gov.ua)
Межбанк
Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,50 гривен за доллар, курс в покупке до 28,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,23 гривен за евро.
Затем курс доллара упал до уровня 28,25 гривен за доллар. Это произошло после заявления военного ведомства России о завершении учений и возвращении части войск в места постоянной дислокации.
Прогноз
По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.