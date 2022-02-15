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Курс доллара упал почти на 30 копеек

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Украина, Вторник 15 февраля 2022 15:36
Курс доллара упал почти на 30 копеек Фото: курс доллара упал на 29 копеек (freepik.com)
Автор: Александр Белоус

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 февраля 2022 года установил официальный курс на уровне 28,24 гривен за доллар. Курс упал на 29 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к доллару на 16 февраля 2022 года установлен на таком уровне: 28,2424 гривен за 1 доллар (-0,2931 грн). При этом курс доллара на 15 февраля составляет: 28,5355 гривен за 1 доллар.

Курс доллара упал почти на 30 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне упал после роста на 50 копеек накануне.

Курс доллара упал почти на 30 копеек

Скриншот (bank.gov.ua)

Межбанк

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:00 15 февраля 2022 года в продаже по сравнению с предыдущей сессией снизился на 1 копейку до 28,50 гривен за доллар, курс в покупке до 28,48 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 4 копейки до 32,23 гривен за евро.

Затем курс доллара упал до уровня 28,25 гривен за доллар. Это произошло после заявления военного ведомства России о завершении учений и возвращении части войск в места постоянной дислокации.

Прогноз

По прогнозу банкиров, курс доллара в 2022 году ожидается в коридоре 26-28 гривен. Аналитики банков учитывают различные факторы, которые влияют на валютный рынок.

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