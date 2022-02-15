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Курс долара впав майже на 30 копійок

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Україна, Вівторок 15 лютого 2022 15:36
Курс долара впав майже на 30 копійок Фото: курс долара впав на 29 копійок (freepik.com)
Автор: Олександр Білоус

Національний банк України (НБУ) на 16 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,24 гривень за долар. Курс впав на 29 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 28,2424 гривень за 1 долар (-0,2931 грн). При цьому курс долара на 15 лютого становить: 28,5355 гривень за 1 долар.

Курс долара впав майже на 30 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Таким чином, офіційний курс долара до гривні впав після зростання на 50 копійок напередодні.

Курс долара впав майже на 30 копійок

Скріншот (bank.gov.ua)

Міжбанк

Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 15 лютого 2022 року в продажу в порівнянні з попередньою сесією знизився на 1 копійку до 28,50 гривень за долар, курс в покупці до 28,48 гривень за долар. Курс євро у продажу знизився на 4 копійки до 32,23 гривень за євро.

Потім курс долара впав до рівня 28,25 гривень за долар. Це сталося після заяви військового відомства Росії про завершенні навчань і повернення частини військ в місця постійної дислокації.

Прогноз

За прогнозом банкірів, курс долара у 2022 році очікується в коридорі 26-28 гривень. Аналітики банків враховують різні фактори, які впливають на валютний ринок.

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