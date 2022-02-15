Курс долара впав майже на 30 копійок

Національний банк України (НБУ) на 16 лютого 2022 року встановив офіційний курс на рівні 28,24 гривень за долар. Курс впав на 29 копійок порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані на сайті регулятора.

Офіційний курс гривні до долара на 16 лютого 2022 року встановлений на такому рівні: 28,2424 гривень за 1 долар (-0,2931 грн). При цьому курс долара на 15 лютого становить: 28,5355 гривень за 1 долар. Скріншот (bank.gov.ua) Таким чином, офіційний курс долара до гривні впав після зростання на 50 копійок напередодні. Скріншот (bank.gov.ua)