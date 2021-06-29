Курс долара впав більш ніж на 20 копійок
Національний банк України (НБУ) на 30 червня 2021 року встановив офіційний курс на рівні 27,17 гривень за долар. Курс на 22 копійки нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.
Офіційний курс гривні до долара на 30 Червня встановлено на такому рівні: 27,1763 гривень за 1 долар (-0,2201 грн). При цьому курс долара на 29 червня становить 27,3964 гривень за 1 долар.
Скріншот (bank.gov.ua)
Таким чином, офіційний курс долара знижується другий день поспіль.
Скріншот (bank.gov.ua)
Міжбанк
Нагадаємо, міжбанк відкрився зниженням курсу долара. Курс долара на міжбанку станом на 10: 00 29 червня 2021 року у продажу в порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 8 копійок до 27,27 гривень за долар, курс в покупці до 27,25 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 24 копійки до 32,50 гривень за євро.