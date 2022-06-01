Курс доллара стремительно снижается: сколько будет стоить валюта в ближайшее время

По его словам, ограничение НБУ носило сугубо временный характер для того, чтобы защитить население от спекулятивных всплесков, которые были во время войны. Барьер в 10% уже примерно с месяц как потерял свою актуальность.

"Нужно понимать, что наличный рынок это производная от безналичного межбанка. Выход банков на рынок кардинально изменил ситуацию, потому что именно банки могут менять свой безналичный доллар и евро на наличные и наполнять ими кассы. А поскольку наличный рынок по сравнению с безналичным очень небольшой по объемам, то присутствие банков автоматически сбило спекулятивные настроения", - сказал он.

Шапран отметил, что "в первые дни отмены ограничений мы видели несколько мародеров, которые пытались продавать по 38,5, но и конкуренция, и здравый смысл, и все же фиксированный официальный курс дали о себе знать".

В итоге карточные курсы банков и наличный сближаются. И теперь уже небанковские обменные компании, ощутив смену тренда, играют на снижение курса доллара и евро к гривне.

Что будет с курсом в ближайшие недели

"По моему личному экспертному мнению, если не будет негативных новостей от наших зарубежных доноров или с фронтов, то наличный курс продажи доллара в ближайшие недели будет стремиться к отметке 33,0 грн за доллар, это примерно тот рыночный консенсус который уже сложился у банков по карточным курсам", - отметил Шапран.

По его словам, то что процесс сближения курсов происходит медленно, - это нормальная рыночная ситуация, на которую действует много факторов.