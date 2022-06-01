Курс долара стрімко знижується: скільки коштуватиме валюта найближчим часом

За його словами, обмеження НБУ носило суто тимчасовий характер для того, щоб захистити населення від спекулятивних сплесків, які були під час війни. Бар’єр у 10% вже приблизно з місяць як втратив свою актуальність.

"Потрібно розуміти, що готівковий ринок це похідна від безготівкового міжбанку. Вихід банків на ринок кардинально змінив ситуацію, бо саме банки можуть міняти свій безготівковий долар та євро на готівкові і наповнювати ними каси. А оскільки готівковий ринок у порівнянні із безготівковим дуже невеликий за обсягами, то присутність банків автоматично збила спекулятивні настрої", - сказав він.

Шапран зазначив, що "у перші дні скасування обмежень ми бачили кілька мародерів, які намагались продавати по 38,5, але і конкуренція, і здоровий глузд, і все ж таки фіксований офіційний курс дали про себе знати".

У підсумку карткові курси банків і готівковий зближуються. І тепер вже небанківські обмінні компанії, відчувши зміну тренду, грають на зниження курсу долара та євро до гривні.

Що буде з курсом найближчими тижнями

"На мою особисту експертну думку, якщо не буде негативних новин від наших зарубіжних донорів або з фронтів, то готівковий курс продажу долара найближчими тижнями буде прямувати до позначки 33,0 грн за долар, це приблизно той ринковий консенсус який вже склався у банків по карткових курсах", - зазначив Шапран.

За його словами, те що процес зближення курсів відбувається повільно, - це нормальна ринкова ситуація на яку діє багато факторів.