Курс доллара закрепился на низких уровнях

В обменных пунктах Украины сегодня, 4 декабря 2019 года, в 12:00 курс доллара в продаже по сравнению с предыдущим рабочим днем вырос на 1 копейку до 24,01 гривен за доллар, курс евро вырос на 1 копейку до 26,58 гривен за евро. Об этом свидетельствуют данные мониторинга РБК-Украина.

Наличный рынок

На наличном рынке средний курс покупки доллара составляет 23,84 (23,83 - 3 декабря), продажи - 24,01 (24,00 - 3 декабря) грн за доллар. Средний курс покупки евро составляет 26,28 (26,23 - 3 декабря), продажи - 26,58 (26,57 - 3 декабря) грн за евро. Средний курс покупки рубля составляет 3,49 (3,49 - 3 декабря), продажи 3,78 (3,78 - 3 декабря) грн за 10 рублей.

Курсы в банках

Крупнейшие банки установили курс доллара в пределах 23,70-24,05 грн/доллар, понизив его по сравнению с предыдущим днем.

Межбанк

Напомним, 4 декабря межбанковский валютный рынок открылся снижением курса доллара. По сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже снизился на 1 копейку до 23,95 гривен за доллар, курс в покупке до 23,93 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 3 копейки до 26,52 гривен за евро.

Курс НБУ

С учетом торгов на межбанке Национальный банк установил на 4 декабря справочный курс на уровне 23,932963 грн/доллар, понизив его по сравнению с 3 декабря (23,936678). Справочный курс опустился до нового минимума в этом году. Таким образом, официальный курс НБУ на следующий день будет установлен примерно на этом уровне.

Отметим, аналитики прогнозируют в течение недели снижение курса доллара к гривне. Согласно прогнозу, доллар на межбанке может торговаться через неделю около 23,9 грн, а наличный доллар в банках может торговаться около 23,7/23,9 грн.

Напомним, по данным НБУ, население Украины в ноябре 2019 года продало коммерческим банкам наличной валюты на 1315,5 млн долларов (в эквиваленте) и купило на 1373,9 млн долларов. Таким образом в ноябре снова наблюдалась чистая покупка валюты населением, которая составила 58,4 млн долларов.