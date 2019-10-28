Курс доллара стабилизировался на межбанке

Курс доллара на межбанке 28 октября 2019 года по сравнению с предыдущим банковским днем в продаже не изменился и составил 25,13 гривен за доллар, курс в покупке вырос до 25,11 гривен за доллар. Курс евро также не изменился по сравнению с 25 ноября - 27,87 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1100 - 25,1350 грн/доллар, евро 27,8495 - 27,8747 грн/евро, российский рубль 0,3941 - 0,3946 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1100 25,1350 EUR/UAH 27,8495 27,8747 RUB/UAH 0,3941 0,3946

Отметим, 25 октября торги по доллару закрылись в диапазоне 25,1000 - 25,1300 грн/доллар, евро 27,8434 - 27,8767 грн/евро, российский рубль 0,3931 - 0,3937 грн/рубль.

Национальный банк Украины на 29 октября 2019 года уже опустил официальный курс доллара до 25,06 гривен. Это на 11 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем.

В обменных пунктах курс доллара снижался на 7 копеек - до 25,14 гривен за доллар, курс евро падал на 10 копеек - до 27,92 гривен за евро.

По данным мониторинга РБК-Украина, на наличном рынке средний курс покупки доллара составлял 24,86 (24,94 - 25 октября), продажи - 25,14 (25,21 - 25 октября) грн за доллар. Средний курс покупки евро составлял 27,47 (27,57 - 25 октября), продажи - 27,92 (28,02 - 25 октября) грн за евро. Средний курс покупки рубля составлял 3,56 (3,56 - 25 октября), продажи 3,93 (3,93 - 25 октября) грн за 10 рублей.