Курс долара стабілізувався на міжбанку

Курс долара на міжбанку 28 жовтня 2019 року в порівнянні з попереднім банківським днем в продажу не змінився і склав 25,13 гривень за долар, курс купівлі зріс до 25,11 гривень за долар. Курс євро також не змінився порівняно з 25 листопада - 27,87 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 25,1100 - 25,1350 грн/долар, євро 27,8495 - 27,8747 грн/євро, російський рубль 0,3941 - 0,3946 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,1100 25,1350 EUR/UAH 27,8495 27,8747 RUB/UAH 0,3941 0,3946

Відзначимо, 25 жовтня торги по долару закрилися в діапазоні 25,1000 - 25,1300 грн/долар, євро 27,8434 - 27,8767 грн/євро, російський рубль 0,3931 - 0,3937 грн/рубль.

Національний банк України на 29 жовтня 2019 року вже опустив офіційний курс долара до 25,06 гривень. Це на 11 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем.

В обмінних пунктах курс долара знижувався на 7 копійок - до 25,14 гривень за долар, курс євро впав на 10 копійок - до 27,92 гривень за євро.

За даними моніторингу РБК-Україна, на готівковому ринку середній курс покупки долара складав 24,86 (24,94 - 25 жовтня), продажу - 25,14 (25,21 - 25 жовтня) грн за долар. Середній курс купівлі євро становив 27,47 (27,57 - 25 жовтня), продажу - 27,92 (28,02 - 25 жовтня) грн за євро. Середній курс купівлі рубля становив 3,56 (3,56 - 25 жовтня), продажу 3,93 (3,93 - 25 жовтня) грн за 10 рублів.