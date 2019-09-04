Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: курс доллара (пресс-служба НБУ)

Доллар стоит 25,25

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 4 сентября 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился - 25,26 гривен за доллар, курс в покупке до 25,24 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 11 копеек до 27,75 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 25,2450 - 25,2650 грн/доллар, евро 27,7392 - 27,7586 грн/евро, российский рубль 0,3792 - 0,3803 грн/рубль.

Валюта Bid Offer USD/UAH 25,2450 25,2650 EUR/UAH 27,7392 27,7586 RUB/UAH 0,3792 0,3803

Напомним, 3 сентября 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 25,2400 - 25,2600 грн/доллар, евро 27,6327 - 27,6495 грн/евро, российский рубль 0,3767 - 0,3774 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 4 сентября 2019 года установил официальный курс на уровне 25,29 гривен за доллар, что на 3 копейки выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 4 сентября установлен на таком уровне: 2529,6865 гривен за 100 долларов (+3,3392 гривен).

Как сообщало РБК-Украина, в августе украинцы увеличили покупку валюты на наличном рынке. В августе чистая покупка валюты населением составила 96,9 млн долларов, в то время как июле она была на уровне 93,6 млн долларов, а в июне и мае наблюдалась чистая продажа (на 176 млн долларов и 24,6 млн долларов соответственно).

По данным НБУ, валютный рынок остается достаточно уязвимым к шокам как внутренним, так и внешним. В частности, остаются существенными внутренние политические и геополитические риски, связанные в частности с продолжающимся военным конфликтом на Востоке Украины.