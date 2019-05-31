Курс доллара стабилизировался на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 31 мая 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже вырос на 3 копейки до 26,98 грн/доллар, курс в покупке до 26,94 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 9 копеек до 30,05 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару открылись в диапазоне 26,9400 - 26,9800 грн/доллар, евро 30,0057 - 30,0503 грн/евро, российский рубль 0,4119 - 0,4127 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,9400 26,9800

EUR/UAH 30,0057 30,0503

RUB/UAH 0,4119 0,4127

Напомним, 30 мая 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,91500 - 26,9500 грн/доллар, евро 29,9321 - 29,9684 грн/евро, российский рубль 0,4136 - 0,4142 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 мая 2019 года установил официальный курс на уровне 26,87 грн/доллар, что на 19 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 31 мая установлен на таком уровне: 2687,2573 гривен за 100 долларов (+18,9197 гривен).