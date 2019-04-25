Курс доллара стабилизировался на межбанке

Курс доллара на межбанке по состоянию на 10:30 25 апреля 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии в продаже не изменился 26,67 грн/доллар, курс в покупке - 26,65 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 12 копеек до 29,73 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в 26,6500 26,6700 грн/доллар, евро 29,7147 29,7343 грн/евро, российский рубль 0,4126 0,4130 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6500 26,6700

EUR/UAH 29,7147 29,7343

RUB/UAH 0,4126 0,4130

Напомним, 24 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,6400 - 26,6750 грн/доллар, евро 29,8181 - 29,8573 грн/евро, российский рубль 0,4146 - 0,4153 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 25 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,59 грн/доллар, что на 9 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 25 апреля установлен на таком уровне: 2659,4202 гривен за 100 долларов (-9,3806 гривен).