Курс долара стабілізувався на міжбанку

Курс долара на міжбанку за станом на 10:30 25 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився 26,67 грн/долар, курс купівлі - 26,65 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 12 копійок до 29,73 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в 26,6500 26,6700 грн/долар, євро 29,7147 29,7343 грн/євро, російський рубль 0,4126 0,4130 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,6500 26,6700

EUR/UAH 29,7147 29,7343

RUB/UAH 0,4126 0,4130

Нагадаємо, 24 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,6400 - 26,6750 грн/долар, євро 29,8181 - 29,8573 грн/євро, російський рубль 0,4146 - 0,4153 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 25 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,59 грн/долар, що на 9 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 25 квітня встановлено на такому рівні: 2659,4202 гривень за 100 доларів (-9,3806 гривень).