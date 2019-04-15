Курс доллара стабилизировался на межбанке

Фото: коллаж (Pіxabay)

Доллар вырос на 1 копейку

Курс доллара на межбанке в продаже 15 апреля 2019 года вырос на 1 копейку до 26,74 грн/доллар, курс в покупке до 26,71 гривен за доллар. Курс евро в продаже снизился на 2 копейки до 30,22 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 26,7100 - 26,7400 грн/доллар, евро 30,1876 - 30,2215 грн/евро, российский рубль 0,4153 - 0,4160 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7100 26,7400

EUR/UAH 30,1876 30,2215

RUB/UAH 0,4153 0,4160

Напомним, 12 апреля 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 26,7050 - 26,7300 грн/доллар, евро 30,2110 - 30,2479 грн/евро, российский рубль 0,4146 - 0,4154 грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 16 апреля 2019 года установил официальный курс на уровне 26,81 грн/доллар, что на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 16 апреля установлен на таком уровне: 2681,0204 гривен за 100 долларов (+9,6332 гривен).