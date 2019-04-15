Курс долара стабілізувався на міжбанку

Фото: колаж (Pіxabay)

Долар виріс на 1 копійку

Курс долара на міжбанку в продажу 15 квітня 2019 року виріс на 1 копійку до 26,74 грн/долар, курс купівлі до 26,71 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 30,22 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні торги по долару закрилися в діапазоні 26,7100 - 26,7400 грн/долар, євро 30,1876 - 30,2215 грн/євро, російський рубль 0,4153 - 0,4160 грн/рубль.

Валюта Bid Offer

USD/UAH 26,7100 26,7400

EUR/UAH 30,1876 30,2215

RUB/UAH 0,4153 0,4160

Нагадаємо, 12 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7050 - 26,7300 грн/долар, євро 30,2110 - 30,2479 грн/євро, російський рубль 0,4146 - 0,4154 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 16 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,81 грн/долар, що на 10 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 16 квітня встановлено на такому рівні: 2681,0204 гривень за 100 доларів (+9,6332 гривень).