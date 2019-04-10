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Курс долара стабілізувався на міжбанку

Новини » Фінанси    10.04.2019 - 10:40
Курс долара стабілізувався на міжбанку
Фото: колаж (Pіxabay)

Курс зафіксувався на позначці 26,75 грн/долар

Курс долара на міжбанку станом на 10:30 10 квітня 2019 року в порівнянні із закриттям попередньої сесії в продажу не змінився 26,75 грн/долар, курс купівлі до 26,66 гривень за долар. Курс євро в продажу знизився на 2 копійки до 30,14 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні 26,7200 - 26,7500 грн/долар, євро 30,1107 - 30,1445 грн/євро, російський рубль 0,4126 - 0,4135 грн/рубль.

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     26,7200    26,7500

EUR/UAH     30,1107    30,1445

RUB/UAH     0,4126      0,4135

Курс долара стабілізувався на міжбанку

Нагадаємо, 9 квітня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 26,7200 - 26,7500 грн/долар, євро 30,1348 - 30,1659 грн/євро, російський рубль 0,4124 - 0,4131 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 10 квітня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 26,69 грн/долар, що на 5 копійок вище в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 10 квітня встановлено на такому рівні: 2669,6098 гривень за 100 доларів (+5,196 гривень).

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Теми: Курс долара
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