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Курс доллара стабилизировался на межбанке

Новости » Финансы    17.01.2019 - 13:40
Курс доллара стабилизировался на межбанке
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Межбанковский курс находится чуть выше 28 грн/доллар

Курс доллара на межбанке в продаже по состоянию на 13:30 17 января 2019 года по сравнению с закрытием предыдущей сессии снизился на 3 копейки до 28,05 грн/доллар, в покупке до 28,03 грн/доллар. Курс евро в продаже снизился 3 копейки до 31,97 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня утром торги по доллару начались в диапазоне: доллар 28,0200 - 28,0500 грн/доллар, евро 31,9091 - 31,9433 грн/евро, российский рубль 0,4211 -  0,4218 грн/рубль.

По состоянию на 13:30 торги проходили в следующем диапазоне:

Валюта         Bid             Offer

USD/UAH     28,0300    28,05500

EUR/UAH     31,9542    31,9798

RUB/UAH     0,4210       0,4218

Курс доллара стабилизировался на межбанке

Напомним, 16 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0500 - 28,0800 грн/доллар, евро 31,9713 - 32,0027 грн/евро, российский рубль 0,4217 - 0,4225  грн/рубль.

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,00 грн/доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 января установлен на таком уровне: 2800,8502 гривен за 100 долларов (-15,8307 гривен).

НБУ повысил справочный курс доллара Доллар и евро стабилизировались на наличном рынке
Темы: Курс доллара
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