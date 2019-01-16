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Курс доллара немного снизился на межбанке

Новости » Финансы    16.01.2019 - 17:10
Курс доллара немного снизился на межбанке
Фото: коллаж (пресс-служба НБУ)

Доллар на межбанке остался на уровне предыдущего дня

Курс доллара на межбанке в продаже 16 января 2019 года снизился на 2 копейки до 28,08 грн/доллар, курс в покупке до 28,05 грн/доллар. Курс евро снизился на 15 копеек до 32,00 грн/евро.

По данным компании "Укрдилинг", сегодня торги по доллару закрылись в диапазоне 28,0500 - 28,0800 грн/доллар, евро 31,9713 - 32,0027 грн/евро, российский рубль 0,4217 - 0,4225  грн/рубль.

Валюта         Bid              Offer

USD/UAH     28,0500     28,0800

EUR/UAH     31,9713     32,0027

RUB/UAH     0,4217       0,4225

Курс доллара немного снизился на межбанкеНапомним, 15 января 2019 года торги по доллару на межбанке закрылись в диапазоне 28,0700 - 28,1000 грн/доллар, евро 32,1289 - 32,1576 грн/евро, российский рубль 0,4187 - 0,4194 грн/рубль.

Справочное значение курса доллара на 16 января составило 28,00 гривен за доллар. Опубликованный Нацбанком справочный курс доллара на 12:00 составил 28,0042 гривен за доллар, что на 17 копеек ниже, чем установленный 15 января (2817,14 гривен за доллар).

Национальный банк Украины (НБУ) на 17 января 2019 года установил официальный курс на уровне 28,00 грн/доллар, что на 16 копеек ниже по сравнению с предыдущим банковским днем. Официальный курс гривны к доллару на 17 января установлен на таком уровне: 2800,8502 гривен за 100 долларов (-15,8307 гривен).

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Темы: Курс доллара
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