Курс долара стабілізувався на міжбанку

Фото: колаж (прес-служба НБУ)

Міжбанківський курс знаходиться трохи вище 28 грн/долар

Курс долара на міжбанку у продажу станом на 13:30 17 січня 2019 року по порівнянні із закриттям попередньої сесії знизився на 3 копійки до 28,05 грн/долар, купівлі до 28,03 грн/долар. Курс євро на продажу знизився на 3 копійки до 31,97 гривень за євро.

За даними компанії "Укрділінг", сьогодні вранці торги по долару почалися в діапазоні: долар 28,0200 - 28,0500 грн/долар, євро 31,9091 - 31,9433 грн/євро, російський рубль 0,4211 - 0,4218 грн/рубль.

За станом на 13:30 торги проходили в наступному діапазоні:

Валюта Bid Offer

USD/UAH 28,0300 28,05500

EUR/UAH 31,9542 31,9798

RUB/UAH 0,4210 0,4218

Нагадаємо, 16 січня 2019 року торги по долару на міжбанку закрилися в діапазоні 28,0500 - 28,0800 грн/долар, євро 31,9713 - 32,0027 грн/євро, російський рубль 0,4217 - 0,4225 грн/рубль.

Національний банк України (НБУ) на 17 січня 2019 року встановив офіційний курс на рівні 28,00 грн/долар, що на 16 копійок нижче в порівнянні з попереднім банківським днем. Офіційний курс гривні до долара на 17 січня встановлено на такому рівні: 2800,8502 гривень за 100 доларів (-15,8307 гривень).